El método Pedrín-Pablito

Se ha afirmado que los niños siempre dicen la verdad, porque expresan lo que piensan y no han aprendido a ocultarse todavía tras 'lo políticamente correcto' para mantener sus trabajos o medios de vida. Por ese espontáneo afecto por la verdad les molesta que los engañen, porque, en la infancia, las grandes mentiras que le transmiten los mayores la aceptan como rotundas verdades, como ocurre con los ratoncitos Pérez, los Reyes Magos o los Papás Noëles, considerados seres generosos. Los niños, como los mayores, hemos soportado el castigo colectivo que, por serlo, se ha aceptado con resignación y responsabilidad a fin de luchar contra un invisible enemigo que, los más pequeños, han dibujado coronados de pinchitos que, a lo peor, han podido llevarse a sus abuelos que no volverán a verlos más. De todas formas hemos visto en la insufrible 'tele' algunas imágenes de niños aporreando la puerta de la casa gritando '¡Estoy harto de hacer dibujitos!', mientras en las redes colocan en bocas infantiles expresiones más rotundas.

Había que liberarlos de este secuestro lo más pronto posible y, tras más de cuarenta días, van a poder salir a la calle una hora mañana mismo, después de que el gobierno de Pedrín-Pablito -utilizo el diminutivo porque así resulta más infantil la 'mirada' de hoy-, con su consabido método de rectificarse a sí mismos y propagar bulos y fake news anunciara la portavoz que en el Consejo de ministros -donde estaban Pedrín, Pablito y el ministro de Sanidad- se había aprobado darles a los menores de 14 años la posibilidad de disponer de una hora para salir de su celda casera para poder acompañar a papá o mamá a ir a los lugares más peligrosos de contagios como supermercados, farmacias, bancos, hospitales y otros disparates que, se supone, lo habían consultado, como gustan decir, con su equipo de expertos. ¿Eran, quizá, los expertos que no tenían ni idea que el virus estaba ya circulando en España desde febrero y, por lo tanto, no había que prohibir concentraciones multitudinarias -deportivas, políticas, feministas, sociales, etc-, en las que iban apelotonados/as los asistentes que se besaban y abrazaban efusivamente?

Niños, padres, políticos y ciudadanos, con el sentido común que le falta al Gobierno, protestaron -sin hacer caso a la encuesta Tezanos para acallar las críticas a las decisiones oficiales, en ese 'ensayo de dictadura' mencionado- y a las pocas horas el negligente ministro de Sanidad tuvo que rectificar y Pablito tuvo que pedirle perdón a los niños por haberlos engañado. Hasta les permitirá saltar y correr. Lo malo es que los niños van a tener que acostumbrarse a jugar a presidentes que cambian de opinión en horas. El método Pedrín-Pablito puede ser el regalo estrella para Reyes.