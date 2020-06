Un mirador nada habitual

El anochecer de Granada siempre llama la atención. Y lo hace desde cualquier punto que uno quiera mirar. No es necesario acudir a uno de los populares miradores de la capital para sorprenderse y no dudar en sacar el teléfono móvil y activar la aplicación de cámara de fotográfica para conseguir una instantánea para el recuerdo, que hoy en día rápidamente vuelan a través de las redes sociales. La imagen de la Mirada urbana de hoy no es la puesta de sol que vio Bill Clinton desde el Albaicín y catalogó como "la más bella del planeta", es la captada desde uno de los ventanales de la redacción de este diario.