No mires arriba

Sea cuando sea que se convoquen las elecciones andaluzas, se van a producir en un contexto complicado, porque los tiempos no son fáciles, tampoco para votar. La guerra o la pandemia actuales se añaden al largo período de inestabilidad política y empobrecimiento social y económico causado por las políticas impuestas durante la crisis de 2008. No es solo el impacto socioeconómico: es también el impacto psicosocial de esos fenómenos. Algo ha venido cambiando en nosotros y nosotras, seamos más o menos conscientes; enfado, frustración, decepción, tristeza… cualquiera de estas palabras podría formar parte de las definiciones de esta época.

La respuesta frente a eso puede ser ir a votar con rabia contra esas situaciones impuestas, y hasta podemos elegir algún culpable favorito, que es lo que hace la extrema derecha. No se solucionará nada, pero supongo que resultará reconfortante para los humanos más primarios, o más cínicos, según sea su clase social. Creo que muchos franceses han votado así.

También cabe la abstención: al fin y al cabo, los políticos nos dan miles de motivos todos los días para hacerlo. Yo la entiendo en un referéndum porque es una decisión sobre un asunto determinado. Pero en una contienda multipartidista, con centenares de líderes políticos para elegir, me parece cuando menos inconsistente, y hasta infantil. Es como dejar de trabajar porque no te gusta tu jefe, no ver fútbol porque no te gustan los árbitros o no vacunarte contra la covid porque no te gustan las agujas. En fin, "¡espabila!", me decían a mí de pequeño en tales circunstancias.

Pero, si al final se va a votar, yo diría que, después de los avatares tan tremendos de estos últimos años, esta vez tenemos evidencia clara sobre lo que los políticos o los partidos en general -y, más aún, los gobiernos- pueden hacer por nosotros y nuestra gente. Hay tres ideas que deberían ayudar a ponderar nuestro voto para un futuro gobierno andaluz: necesitamos que garantice algunas cuestiones básicas de nuestra vidas, es decir, seguridad; además, dada nuestra posición geográfica, deberá esforzarse bastante en prepararnos para un futuro climático con muchos cambios y muchos peligros; y, finalmente, nuestro nivel socioeconómico, a la cola entre las regiones europeas, implica que todo aquello que reduzca la desigualdad es vital para la salud de la sociedad andaluza.

Dejó dicho Machado: "Despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa". Para mí ese hacer las cosas bien implica la seguridad, la adaptación climática y la equidad.