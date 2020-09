Una mochila pesada

El consejero de Educación Javier Imbroda ha repetido hasta el último momento que las clases iban a comenzar en septiembre y de manera presencial, mientras que su 'jefe' Juan Marín le llevó la contraria al defender el derecho de los padres a no llevar a sus hijos a clase. Finalmente la Junta ha dado un paso atrás y ha decidido dar libertad a los centros educativos, a partir de 3º de la ESO, para dar clases semipresenciales o a distancia. Justo en la misma semana en la que 200 padres de Las Gabias se han manifestado para no llevar a sus hijos al colegio por temor al contagio por el coronavirus se abre la veda para que los estudiantes sigan las materias desde casa. Eso sí, parece que no se ha avanzado demasiado en detectar qué alumnos carecen de internet o de ordenadores en casa, además del hecho incontestable de que, en general, los jóvenes no han avanzado en las clases a distancia durante el confinamiento como lo hubieran hecho de forma presencial. Las clases semipresenciales o a distancia son una carta que hay que tener en la manga, sobre todo ahora que se ha recrudecido la pandemia, pero todavía hay que afinar para que sean igual de efectivas.