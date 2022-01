Voy de Granada a Algeciras en un autobús de línea. Son tres horas y media de viaje. El cielo está limpio de nubes y el sol de diciembre entra a raudales por las ventanas. Un día magnífico para viajar. Delante de mí hay dos jóvenes que están embelesados mirando a la pantallita del móvil. Me compadezco un poco de ellos porque se están perdiendo el paisaje: los picos medio nevados, los árboles del horizonte mezclados con las rocas, el trajín de las ciudades cuando pasamos por alguna de ellas… De pronto oigo las risas de mis jóvenes vecinos. Son dos adolescentes con pinta de estudiantes de colegio de pago y sus carcajadas están a punto de traspasar la barrera del sonido. Miran la pantallita y se ríen como dos descosidos. Me intereso por conocer el motivo de su exultante alegría. Están con una aplicación que permite a los jóvenes ver qué aspecto van a tener cuando sean viejos. Lo están experimentando con fotos de ellos mismos. Cada vez que uno de ellos se convierte en viejo se mondan de risa. Entonces me viene a la cabeza el cuento de Emilia Pardo Bazán publicado en 1898 que se llama Primer amor. Un adolescente registra el cajón de una tía suya y encuentra la foto de una joven de una hermosura que él solo había visto en sus mejores sueños. El muchacho se enamoró perdidamente de ella, tanto que aprovechaba que su tía se iba a misa para entrar en su habitación y contemplar con embeleso la imagen de su amada. Le hablaba y a veces la besaba imaginando con ella multitud de escena de amor. ¿Quién sería la muchacha de la foto? Él sentía cierta repugnancia hacia su tía, vieja y fea, que tenía la boca sumida por la falta de los dientes, unas canas sucias revoloteando sobre las sienes amarillas y un pescuezo flácido y lívido como el moco de un pavo. Aun así, iba casi todos los días a su casa con la intención de colarse en su habitación y ver a su amada. Un domingo, harto de tanto misterio, cogió la foto y fue a preguntarle a su tía quién era aquella joven. "Soy yo cuando tenía 18 años", le dijo la anciana. Desde aquel día el adolescente ya no entró más a la habitación de su tía. Se había llevado un chasco tremendo. El mismo que sufrirán estos jóvenes del autobús cuando envejezcan y vean que su aspecto ya no es virtual sino real. Seguro que ya no se reirán tanto.