Antes muertos que sencillos

¿quién dijo que con las mascarillas no se podría ir a la moda? Dejando de lado los mil y un diseños que de estos cubrebocas han salido en los últimos meses, lo cierto es que se ha convertido en un complemento más, que lucir para salir a la calle, como las gafas de solo o el gorro de lana (a veces ambas a la vez). Protegerse de un virus no debería ser sinónimo de ir hecho un adefesio, por eso son muchos los que dedican unos segundos antes de coger la ropa del armario, para llevar un look en el que la mascarilla no desentone.