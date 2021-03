Para muestra, un cartel

La educación en Granada no está viviendo sus mejores momentos. Hace unos días, Ustea denunciaba el recorte de plazas como consecuencia del recorte de unidades de Infantil Un problema que se suma a otros similares como el de los comedores escolares o la (hasta ahora) docencia online en la Universidad. No, la educación no está de enhorabuena, pero no es algo nuevo y como muestra este cartel entre el Jardín Botánico y la Facultad de Derecho en el que, aunque no lo parezca, pone "Escuela". Quizá por eso se recortan clases y se imparte docencia online, porque no pueden encontrarla.