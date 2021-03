¿Un mundo sin quioscos de prensa?

En estos tiempos en los que un teléfono móvil sabe más de ti que la persona con la que te acuestas cada noche, el periódico de papel está quedando fuera de nuestros hábitos de consumo. El otro día vi a un pasajero en el autobús leyendo un periódico de papel y estuve a punto de pedirle un autógrafo. Sin duda esta, la de ver una persona con un periódico, es una imagen casi romántica y en vías de extinción. Lo mismo que compruebo con cierta pena cómo van desapareciendo del paisaje urbano los puestos de venta de la prensa. Dos de los más antiguos de la capital granadina, como el que había al lado de Correos y el de enfrente de Hacienda, han cerrado. Del primero ni siquiera queda la estructura. A muchos de nosotros nos es difícil imaginar un mundo sin periódicos impresos y mañanas sin tener que ir a comprar un ejemplar. Pero me temo que no hay vuelta atrás.

Me invade la tristeza cuando compruebo que estoy perdiendo la costumbre de levantarme e ir al quiosco más cercano a adquirir un periódico. Y que cada vez tengo menos posibilidades de disfrutar de la deliciosa liturgia de oír el ruido que hace el papel cuando se pasa una página. Ahora cojo el móvil y leo las noticias sin ese otrora atrayente efluvio de las letras entintadas. Me he convertido en un desertor de la prensa impresa. Mea culpa. Mi dedo índice también se ha digitalizado y ya ni siquiera lo mojo en la lengua para ir a una página. Ahora simplemente lo deslizo por la pantalla del móvil. Mi madre, lo he contado muchas veces, no creía que los periódicos sirvieran para otra cosa que para estar en el retrete colgados de un gancho de alambre. Eran muy útiles para limpiarse esa parte del cuerpo donde la espalda pierde su honrado nombre, que diría Cervantes. Luego vino el papel higiénico y le quitó esa importante función. Tampoco se utilizan ya las páginas de los periódicos para envolver el pescado o para que el barbero limpie la hoja de afeitar. Vino el papel albal y el plástico y acabó con esa misión. Los periódicos, cada vez más delgados y con menos contenidos, ahora están perdiendo la batalla contra las nuevas tecnologías. Es un hecho. Ojalá no tengamos nunca que limpiarnos el culo con una 'tablet', como en el anuncio de ese hombre que desprecia el papel. Si eso pasa, es que nos lo hemos merecido.