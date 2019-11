Una navaja en el 25-n

Los mensajes en las redes se han sucedido después de que un indigente irrumpiera en la manifestación granadina contra la violencia machista. Lo importante, en primer lugar, fue la demostración de valor de las chicas de la batucada, que no se arredraron y consiguieron reducir al hombre. Eso sí, para ser precisos, lo cierto es que el mendigo no llevaba un carnet de Vox en la otra mano, como parecían sugerir los comentarios de muchas personas en las redes sociales. Las mismas mujeres de la manifestación quisieron quitar hierro al asunto, asegurando que se trataba de un pobre hombre que la emprendió con los tambores. Lo cual no quita que el partido de Santiago Abascal se haya desmarcado, por ejemplo, del gran pacto provincial contra la violencia de género. Lo curioso es que el 25-N comenzó en el juzgado, con el juicio a un hombre que asesinó presuntamente a su mujer en Guadahortuna porque, según alega, se calzó un litro de whisky y veía hormigas gigantes. Así que, puntualizaciones aparte, la violencia machista existe, le pese a quien le pese.