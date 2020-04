Si absurdo es jugar a leer el frágil futuro con un presente capaz de volar por los aires en cualquier momento, igual de poco útil es hacer lecturas de lo que pudo ser, pero no por ello hay que dejar de hacerse preguntas sobre el futuro y sobre el pasado para estar lo más preparados posibles en el presente. El otro día surgía la pregunta de qué hubiera sido de nosotros para afrontar esta pandemia histórica de no haber tenido internet. Pues hombre ni hubiéramos tenido ese mundo a nuestro alcance que ofrece la red y las posibilidades comunicativas. Aunque también es válido pensar que hubiéramos llevado mejor muchos procesos mentales de saturación, estrés y sobreinformación de todo. En los primeros días se hablaba de que en una época actual de tantos recursos es imposible aburrirse, pero no valorábamos la concentración como un factor clave para disfrutar y hacer cosas. La necesaria concentración que necesita la ciencia para afrontar este momento, la necesaria concentración que necesita cualquiera en su trabajo desde un médico a un conductora de autobús. La necesaria concentración a prueba de bombas por internet y por el maldito bip bip.