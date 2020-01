Entre norias y parihuelas

Quién no ha tenido a algún amigo, familiar o conocido en redes sociales que no haya subido una foto montado en la noria del Paseo del Salón? La pregunta es casi que al revés. ¿Conocen a alguien que no se haya dado ya una vueltecita en la grande roue de Grenade? El éxito de la iniciativa del equipo de gobierno no tiene discusión, y que se vaya a mantener en el tiempo no admite debate. Pero esto plantea una serie de problemas. De entrada, que siga en un entorno declarado BIC, por lo que por muy bonita que esté en el Salón, allí no puede seguir. En concreto ponen fecha de caducidad la Semana Santa, que empieza el 5 de abril. Y con las cofradías hemos topao. Dicen que sí, que muy bonita, que ni tocarla de donde está, pero que no pasan por el aro de meter sus cortejos bajo lo que en el fondo es un mamotreto de tubos de acero. Parece que en eso no había pensado mucho el Ayuntamiento, que no se ha tomado bien que las cofradías que vienen 'de más allá del río' pidan cambiar de ruta. Habrá que idear una alternativa, que tampoco es difícil.