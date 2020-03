No es normal ni lo era

Estos días toda la población está viviendo la etapa más rara de sus vidas. Una crisis que marca y marcará a generaciones. Aunque leyendo los papeles estos días da por pensar que lo de antes tampoco normal, lo que se dice normal,no era. Claro que lo primero es la salud -de todos- y por eso la economía también -la de todos- es lo primero. Lo que no era normal es que hubiéramos llegado a las cotas de desastre laboral que teníamos, que los jóvenes no vivan solos ni tengan autonomía ni futuro, que los sindicatos no sean motor de nada y hubieran perdido todo el prestigio social, que los empresarios y autónomos -muchos- no tengan ninguna garantía nunca, que los jubilados tuvieran que salir a pedir lo suyo a la calle. Que tengamos una clase política penosa y que ha demostrado cero en esta crisis, de arriba abajo y de todos los colores. Nos habíamos perdido constelaciones en debates estériles. Reina la estulticia. No es normal que en medio de esto nos perdamos en si cacerolas o en aplausos a empresarios que hace marketing. No es normal que sólo nos acordemos de la ciencia y lo público cuando nos interesa. De aquellos barros, estos lodos.