Un nudista en la hierba

El Granada CF jugaba no hace tanto tiempo contra Los Boliches en Tercera División. Por entonces, ascender a Segunda B era casi un sueño y ya jugar en Segunda A era como para el Real Madrid ganar la Champions. O más. Por eso, el simple hecho de que los rojiblancos hayan jugado los cuartos de final de la Europa League contra el Manchester United es un logro que, seguramente, muchos no volveremos a ver en nuestras vidas. La maldita pandemia ha impedido que el estadio haya estado a rebosar en el partido con más pedigrí de los 90 años de historia rojiblanca. Para todos menos para Olmo, nuestro stripper particular que ha saltado en pelota picada al campo saltándose con la pértiga de su ingenio todas las férreas normas de la UEFA para las competiciones europeas. No se trata de reír la gracia, porque el partido era una ventana internacional de la ciudad, pero pasado el tiempo, cuando hablemos de que el Granada jugó contra el Manchester, a muchos se les vendrá a la cabeza la imagen del nudista granadino.