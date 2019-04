Una nueva exhibición

Un lunes por mañana y mil personas apiñadas para recibir al secretario general de Vox. "Eso no lo consigue ni el Papa", confiesa en privado un alto cargo de otra formación. Cuando Santiago Abascal reunió a 2.000 personas en un mitin en la capital en la campaña para las andaluzas muchos quitaron hierro diciendo que los simpatizantes iban de ciudad y ciudad, que no había tal respaldo. Pero lo cierto es que Vox está en la cresta de la ola y, más allá de que aprendices de Nostradamus como Sánchez Dragó le otorgue un mínimo de 60 diputados, la campaña está girando en torno a su irrupción en el Congreso y a sus propuestas de todo pelaje. Pero, por mucho que les pese, guardan similitudes con Podemos, sus grandes antagonistas. A nivel nacional funcionan sus líderes, pero otra cosa es su implantación a nivel provincial, donde Podemos se ha desangrado y donde Vox está teniendo sonoros batacazos como el hecho de que los dos presidentes provinciales que ha tenido hasta el momento han sido condenados por estafa. Pero esto, probablemente, no afecte en los comicios del próximo 28 de abril.