De nuevo entre nosotros

Tras la polémica por el repintado de los semáforos, el Ayuntamiento ha decidido volver a decorar estos dispositivos con motivo de la lucha contra el cáncer y, como no podía ser de otra forma, no ha pasado nada. El negro ha dado paso al rosa y la ciudad ha seguido como siempre, sin prestarle mucha atención al color (esperemos que al rojo y al verde sí), dejando claro que tienen cosas más importantes por las que preocuparse que del color que se pinte un semáforo. Porque, más allá de posibles polémicas en redes, las luchas se libran en las instituciones y no en una gama cromática.