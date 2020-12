De ofrendas y compromisos

Dicen mucho las feministas eso de "todos los días son 8 de marzo" o "el 25-N es todo el año". Y es que la lucha por los derechos de las mujeres y hasta por la vida de las mujeres debería ser una tarea prioritaria de los 365 días, qué duda cabe. Aunque eso no pone en cuestión las efemérides. Sirven para llamar la atención, sensibilizar, dar un toque de alerta…Por eso celebrar cualquier efeméride no va a ser, por mi parte, motivo de ataque.

Me parece totalmente adecuado que los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Granada (a excepción de Vox, para quien esto no es real) hagan una ofrenda floral a las víctimas de violencia de género en el día que, internacionalmente, recordamos que es imprescindible seguir luchando contra ella. Y si lo hacen en el monumento que la ciudad dedicó a esas víctimas siendo alcalde Paco Cuenca, aún me parece mejor.

Lo malo de las celebraciones, como siempre pasa en el postureo, es que enseguida se ven las goteras. Ese mismo Ayuntamiento que ha firmado una declaración de condena y la ha leído en público en la plaza del Carmen, que ha puesto flores en el monumento, ese Ayuntamiento, cuenta con una comisión local contra la violencia de género, creada dentro del V Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres que se aprobó en 2018, que solo se ha reunido una vez después de mayo de 2019, es decir, desde que Luis Salvador gobierna la ciudad. Tampoco se ha puesto en marcha ninguno de los grupos de trabajo que permite esta comisión.

Para un Ayuntamiento, el compromiso contra la violencia de género tiene que ir más allá de las ofrendas florales o de los minutos de silencio. Requiere del uso de todas las herramientas y mecanismos con los que esta administración se haya dotado. El V Plan está lleno de esas herramientas y el actual equipo de gobierno lo olvida con demasiada frecuencia. No sabemos los motivos, puesto que no se han hecho públicos. Pero eso nos permite especular: ¿es falta de compromiso en la lucha contra la violencia de género entre los grupos que gobiernan? ¿Es interés por no molestar al grupo de extrema derecha que es socio del equipo de gobierno? ¿Es una muestra más de la incompetencia de Cs y PP?

Pero más que especulaciones o fotos para las redes sociales, querríamos trabajo serio y riguroso, el que se espera de un ayuntamiento preocupado en defender la vida de sus vecinas, empeñado en cumplir las obligaciones que marca el V Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Menos ofrendas y más compromiso.