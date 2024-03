En junio votamos en Europa. Y eso quiere decir que los partidos políticos tienen que hacer las listas en mayo. La actual nómina del PP en el Parlamento europeo fue confeccionada por Pablo Casado y Teodoro García Egea, que hoy parecen una imagen vintage. La próxima candidatura será un producto Feijóo al cien por cien. Es más que probable que el PP, cuando menos, duplique el número de representantes. El acta de diputado comunitario es un caramelo en dulce, una joya o un retiro dorado, según los casos. Habrá que estar atentos a la presencia andaluza en esa lista, porque en verano se producirá una más que previsible crisis de gobierno, dado que Juan Manuel Moreno tiene que dar un impulso político al Ejecutivo. Una cosa es que el presidente no sufra desgaste y otra cosa es que no sepa intuir por dónde le pueden venir las grietas en los próximos dos años. El Viernes de Dolores se nos presentará como un jefe de Estado al ser recibido en audiencia por Francisco. Hará declaraciones en la Plaza de San Pedro para comentar la indudable emoción que genera un encuentro personal con el líder espiritual más importante del mundo. Seguro que el gran Modesto Cabezas, jefe de protocolo, sueña con llevarse unos cuantos guardias suizos al marco barroco del Palacio de San Telmo. Al fin y al cabo somos 8,5 millones de habitantes en una región mayoritariamente católica y que ha recibido a un Papa dos veces en Sevilla (1982 y 1993) y una en Huelva (1993).

¿Habrá alguna consejera del Gobierno andaluz en esa lista europea? ¿Influirá la crisis de los tractoristas en la elaboración de esa candidatura? La política agraria está fuertemente condicionada por Europa, no se olvide. Y tampoco pasa desapercibida la tournée que un ex ministro como Pimentel está haciendo por los medios a cuenta de un libro que lleva más de diez ediciones y que tiene un título que engancha de plano con la actualidad: La venganza del campo. No olvidemos la acera de enfrente. La lista socialista será reveladora del esquema de futuro con el que trabaja Sánchez, un superviviente nato. Recuerden las listas del 23-J, cuando todos dábamos por amortizado al presidente y veíamos al PSOE convertido en un solar. Fue entonces cuando el bello Pedro reintegró a sus colabores más estrechos y rescató a Ábalos. Las listas europeas nos darán muchas pistas, como la gestión que los dos grandes partidos pueden hacer de los restos de unos (Ciudadanos) o de los descontentos de otros (Vox). Los sueldos en Europa son elevadísimos, aunque la notoriedad de la inmensa mayoría de los diputados sea mínima. Pero ya se sabe que los inteligentes no cambian nunca el poder y el sueldo (por este orden) por una foto. Eso solo lo hacen los tontucios, que haberlos haylos.