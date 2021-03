Para olvidar casi todo

Mañana soleada, aunque no exenta de rasca, y la Alhambra como 'pantalla' en la que recrearse. Es, sin lugar a la duda, una de las mejores formas de tratar de olvidarse de casi todo, de las rutinas del día a día y de las situaciones que toca vivir y afrontar. Desde ahí no hay zona a la que mirar y no encontrar algo que sorprenda o haga pensar. El tiempo parece que se detiene y no se encuentra el momento de abandonar el lugar para retomar el camino, el de unas calles que a día de hoy siguen añorando las visitas de tiempos atrás. Volverán.