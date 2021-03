El open de Australia

La cepa sudafricana ya está en Granada. El primer caso es de un ciudadano que se contagió en Guinea Ecuatorial. Y claro, la primera pregunta es cómo es posible que se permitan los viajes a otros países cuando desde Granada no se puede ir a ninguna otra provincia de Andalucía ni de España. Vienen a la memoria las imágenes de los tenistas en cuarentena antes del Open de Australia, donde las gradas estaban a rebosar y se ha conseguido doblegar a la pandemia. Pero el hombre contagiado, al volver a España, no tuvo que someterse a una cuarentena y, de hecho, fue ingresado en un hospital de la provincia aquejado de una neumonía provocada por el coronavirus. Este Gobierno ha sido más que dubitativo a la hora de cerrar fronteras y de hacer controles más exhaustivos en los aeropuertos. Y así nos va después de ser el último país en tomar medidas cuando apareció la cepa británica que ya representa siete de cada diez casos en Granada. La cepa sudafricana parece que es más contagiosa y ya está aquí. Lo que no cambia es la inacción, y eso que ahora no es Rajoy el diletante el presidente del Gobierno.