El verano ha terminado, pero la operación bikini no. Aunque el frío invite a cubrirse cada vez más partes del cuerpo (y con ropa más gorda) puede llevar a muchos a la pereza y a abandonar el gimnasio, el tiempo es cíclico y el verano volverá, por lo que conviene no relajarse en exceso durante los meses de invierno y otoño y seguir ejercitando el cuerpo, porque la operación bikini no se hace sola y cuando vuelva el buen tiempo más de uno querrá lucir tipin en la piscina.