No sabía yo que Ayuso y Bonilla podían llegar a comportarse como aquella generación personificada en Pajares, Esteso, López Vázquez o Sacristán, para la que todo lo extranjero era superior, lo más... Pelotilleros hasta el ridículo con cualquier guiri que apareciera por España, desdeñando lo nuestro y ensalzando grotescamente cualquier cosa o persona venidas de fuera. Es cierto que el turismo fue un gran invento, y lo sigue siendo, pero de ahí a convertirnos en cobistas supremos de todo lo foráneo, va un trecho.

Esa fascinación incomprensible por lo extranjero podría entenderse si fuese acompañada de una fascinación comprensible por España, por nuestra Historia, y por su trascendencia en la Historia de la Humanidad.

Pero aquí, como hay que ser más papistas que el Papa, décadas después, hay quien hace gala de seguir siendo los más paletos. Por eso, me ha sorprendido la decisión de Ayuso de declarar tres días de luto por la muerte de Her Majesty, y Bonilla uno, siguiendo los pasos de su colega madrileña.

Vayan por delante mis condolencias por el triste fallecimiento de la reina inglesa, pero ¿harían lo mismo en Gales si falleciese nuestro rey?, ¿o en Inglaterra o en Escocia? Evidentemente no. Porque los ingleses no son aduladores de lo ajeno, lo suyo es siempre lo mejor -lo sea o no-, tienen orgullo de país, una cosa que practican también muy bien los franceses, pero no los españoles, muchos de los cuales se pasan el día pensando en cómo dinamitar nuestra Historia y nuestro país.

Debo reconocer que, aún mis antepasados británicos, siento vergüenza ajena de la ocurrencia de estos próceres autonómicos, máxime cuando Gran Bretaña nos ha infravalorado y despreciado sistemáticamente, y mantiene en pleno siglo XXI una colonia en nuestro territorio, cosa que jamás ellos hubieran consentido en el suyo.

Debemos aprender a valorar más nuestro imponente país, nuestra extraordinaria Historia, nuestras maravillosas gentes, nuestro incomparable legado, y a poner lo extranjero en su sitio, que es valioso, pero no más que España y los españoles.

En vez de tomar decisiones paletas, los españoles deberíamos aprender de los británicos a respetar más nuestra monarquía. Ensalcemos menos a la monarquía británica y más a la nuestra, cuyo papel en la consolidación de nuestra actual democracia ha sido absolutamente crucial.

Señores presidentes, sean menos pelotilleros de lo ajeno y dedíquense a lo suyo: gobernar sus autonomías con eficacia e igualdad territorial, porque algunos territorios tenemos muchas quejas al respecto y nos sentimos bastante minusvalorados y despreciados. Pero Her Majesty debe ser más importante…