La pandemia de la inmediatez

Uno de nuestros grandes defectos como sociedad es la inmediatez y la falta de análisis, algo que ha estado ahí siempre y que con las redes y los clicks se ha llevado al paroxismo. Cuando lo del coronavirus empezó a pegar fuerte empezaron los debates entre el grupo de alarmistas, hipocondriacos y fatalistas contra los mojigatos y entendidos gracias a escuchar a los expertos del esto es una gripe y no se preocupen porque sólo afecta a los mayores. Como si los mayores no importaran y como si no tuviéramos una sociedad envejecida y, por tanto, insertada dentro de la población de riesgo. En definitiva, al día siguiente, cada cual ya había hecho su particular análisis en función de la imagen que quisiera propagar al mundo, si la de persona tranquila ajena a todo o la de preocupada hasta la extenuación. Entendemos que hay cierto desconcierto institucional y se busca ganar tiempo, y de ahí la adopción de medidas en todos los países. Puede que en junio se vea la luz a esta crisis grave (miren a la economía) como ya proclama algún experto chino. Ojalá sea mucho antes. Para lo que parece no hay vacuna ni solución es para la fiebre de la inmediatez y la falta de análisis a todos los niveles.