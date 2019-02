El paradigma de la dejadez urbana

Lo de que en Granada no cabe un grafiti más hace tiempo que se dijo ya en estas páginas. Pero no deja de sorprender que una ciudad entregada al turismo tenga en zonas muy transitadas imágenes poco cuidadas y que dan sensación de dejadez. Aunque también habría que debatir si esa imagen descuidada y esa 'suciedad urbana' no tienen también un punto de atractivo y actúan como contraste para el turista ante las magnas imágenes desde los miradores del Albaicín o de los monumentos de la ciudad.