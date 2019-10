Tras el parón, vuelve la Liga

Los parones en el fútbol de clubes siempre son un rollo, incluso un rollazo. No hay más que mirar al Granada CF, que empezó la temporada como un tiro y que se fue al descanso liguero con cierto sabor agridulce de no haber podido culminar la remontada ante el Madrid y haber completado un primer tramo de la campaña de ensueño. Ahora, a los rojiblancos les toca bajar de las estrellas y medirse ya a los equipos de su tamaño como un Osasuna, que seguro que no viene a la ciudad de la Alhambra de turismo. Momento para tener los pies en el suelo, pero un equipo de fútbol tampoco debe de perder la capacidad de soñar con cosas mayores y tener toda la ambición del mundo. Así que a recargar las piles en este viernes raro para retomar un campeonato sin que pese la desconexión de haber tenido que parar en el mejor momento. Una jornada de transistor y estar pegado a la información de 'Granada Hoy', ya que mientras arranca el partido de Los Cármenes, el Covirán estará en plena faena en el Pez Volador de Madrid para buscar una victoria ante el Canoe.