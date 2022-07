En el Barrio de los Periodistas, entre las calles Párroco José Rodríguez, Periodista Luis Seco de Lucena y Periodista Aureliano Fernández Guerra, hay un parque que no presenta un buen aspecto. Es más, las hierbas secas dan una imagen de que lo que necesita es que pase una segadora para hacer acopio de granos. No hace falta señalar que tal como está no es el parque que a los granadinos les gustaría ver en su cuidad.