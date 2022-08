Se ha montado una 'serpiente de verano' en los últimos días. Sí, el Gobierno quitará un AVE con Madrid pero la ciudad no perderá su tercera frecuencia con la capital de España. Simplemente se va a cambiar el tipo de tren por otro Alvia. No, no se pone una tartana sobre las vías, se pone un buen tren, pero claro, si los 112 son la joya de la corona, poner a otro que no lo es, es una degradación. Aunque sea pequeñísima. También pasa una cosa. Si ya con el actual esquema de vías entre Granada y Antequera se estudiaba un cuarto AVE a Madrid, por qué no dejar los tres AVE al día sin tocar y sumarle el Alvia. Tampoco pasaba nada.