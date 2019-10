Entre los paseantes y Raimundo Amador... la atenta mirada

"-si no me sacas de este pantano de aburrimiento, haré algo drástico/ -¿Como qué? /-Me voy a casar". La ventana indiscreta de estos perros no apunta a otro apartamento, ni se sabe cuál de los dos recurriría al matrimonio. Eso sucede en Manhattan no en Granada. Aquí las vistas más deliciosas para cualquier voyeur están en abierto y la curiosidad se sacia a diario, porque cada día algo arrasa en las calles de la ciudad. Pudo ser el paso de cualquier paseantes o un concierto en las Pasiegas... Si hay donde mirar, no hay que casarse.