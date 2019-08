Un 'paseíllo' por la ciudad

Vengan a darse un 'paseíllo' por esta vieja e inmortal ciudad que a pedales intenta subirse al siglo XXI. Por el momento, ayer se presentó el proyecto (con retraso cómo no) de renovación del Campus de Fuentenueva con el que se pretende abrir esta zona a la ciudad y hacer algo parecido a lo de los campus americanos. Ya era hora. También se informó ayer de que ha llegado el momento de renovar la flota de Rober y empezar a mejorar un parque móvil que necesita algo más que una mano de pintura. Y es que queremos ser una ciudad moderna con un transporte al que le queda mucho por mejorar. Tarde o no son dos buenas noticias que no esconden algunas de las peores cosas que guarda esta ciudad que no son pocas. Pero tampoco tengo ganas de amargarles este 'paseíllo' y, además, es probable que hoy enfilen sus vacaciones de verano. Así que disfruten de este periodo, lean periódicos, intenten abrazar la felicidad aunque sea por un rato, no se cansen de sus familiares si ahora tienen que verlos más de la cuenta y desconecten. O conecten, que quizás sea lo mismo pero al revés.