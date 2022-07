La paz espiritual de mi amigo Martín

El otro día leí que el alumno que había sacado mejor nota en toda España en la selectividad había elegido Filología Clásica como carrera a estudiar y que por eso se reían de él en las redes sociales. La mayoría de los comentarios le decían que era imbécil por haber optado por esa carrera sin futuro laboral. Al parecer no hemos aprendido nada. Antes, al comenzar el Bachillerato siempre te preguntaban si ibas a estudiar Ciencias o Letras. Recuerdo la cara de decepción de algunos de mis allegados cuando les decía que había elegido Letras. Por entonces elegir Letras era abocarte a un porvenir con menos futuro laboral que haber elegido Ciencias. "¿Eres tonto o qué?", recuerdo que me dijo mi amigo Martín -médico, ya jubilado- cuando le dije que a mí lo que me gustaba era leer y todo lo relacionado con las letras. "Con lo buen estudiante que eres. Eso es un desperdicio de tiempo", me dijo Martín cuando comprendió que por nada del mundo iba yo a cambiar mis intenciones. Siempre, los que hemos optado por Letras, nos hemos visto un tanto acomplejados y con la sensación de haber elegido un camino equivocado. También hoy, como decía el otro día Irene Vallejo, se sienten cercados quienes eligen por entusiasmo profesiones sin aparente aplicación práctica, carentes de rendimiento económico inmediato y -por tanto- de la aprobación de los mercados. Y eso, como digo, es señal de que no hemos aprendido nada.

Mi amigo Martín perdió el pasado año a una persona muy querida que padecía cáncer y lo está pasando realmente mal. Hace tres meses o así le regalé un libro: Despertares, de Oliver Saach. Se trata de una especie de autobiografía de este neurólogo y escritor británico de origen judío que dedicó gran parte de su vida a ayudar a pacientes con enfermedades neurológicas. Le dije que un buen libro es capaz de ayudarte a capear las incertidumbres del mundo.

A los pocos días de dárselo, Martín me llamó para decirme.

-Joder. Es maravilloso. Anda, recomiéndame otro.

Martín está ahora devorando los libros que le regalo o le presto, que llega a ser igual. No hace mucho me llamó para tomarme un vermú y me dijo:

-Qué envidia saber poner por escrito todo lo que sientes. Es increíble la paz que te deja en el alma -me dijo.

-Bueno, al menos ya sabes para qué sirven las letras -le dije.

Él me miró y me lanzó la sonrisa más beatífica que haya visto jamás.