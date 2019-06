Una peligrosa moda juvenil

Unas copas de más, un error de cálculo en la toma de decisiones en una noche de desenfreno y una simulación de delito. El caso del joven de 20 años que fingió su propio secuestro para justificar ante sus padres la pérdida del móvil, la cartera y las tarjetas de crédito no es aislado. La Policía Nacional advierte del creciente número de denuncias que llegan hasta sus dependencias, la mayoría de ellas relacionadas con el robo de teléfonos móviles. Parece un juego de niños, pero el precio que se paga puede ser muy alto. Multas de 3 a 6 meses y penas de 6 meses a dos años de prisión por no afrontar con madurez y valentía -la misma que hay que tener para abusar del alcohol- las consecuencias de nuestros actos. Un toque de atención para una generación que cada vez tiene más herramientas y recursos a su alcance y con la formación necesaria para valerse de ellos. Pero también para muchos padres que ponen desde tempranas edades móviles y tarjetas de crédito en manos de sus hijos. Todo el mundo sabe de los peligros que ello conlleva, pero a veces puede más el consentimiento o el miedo a decir 'no' que el sentido común.