Una pena para el turismo

Desde estas páginas se reparten elogios y algunos palos, cuando procede, a los representantes del turismo granadino. Pero no se puede pasar por alta la importancia de este sector en la economía granadina y su influencia en el empleo, aunque no siempre sea para bien. En definitiva, Granada depende mucho del turismo y de fechas claves como la Semana Santa, que este año se vuelve a topar con la lluvia. Un elemento que desluce mucho la fiesta y que, a pesar de las reservas ya hechas, es negativo para el turismo y, por ende, para la economía de la provincia. Especialmente la de la capital y la de la Costa. Aunque también conviene reseñar que, al menos, Sierra Nevada sale ganando y pese a que ayer tuvo que cerrar por viento, lo cierto es que las nuevas precipitaciones vienen de perlas para la estación que entre la nieve natural y los cañones podrá mantenerse en plena forma hasta el próximo 5 de mayo. Está claro que nunca llueve a gusto de todos. Que se lo digan a algunas hermandades y a los granadinos que, cofrades o no, disfrutan de la Semana Santa en la calle. Por desgracia este año se vuelven a caer algunas procesiones.