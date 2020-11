El pensador 2.0

Renovarse o morir. El tiempo avanza inexorable y los viejos mitos tienen que renovarse o morir, algo que se aplica a los cantantes y demás artistas, pero también a las grandes estatuas del arte. Por ejemplo, El pensador de Rodin ya no tendría la mano apoyada en el mentón, sino sobre la frente, sujetando la cabeza mientras piensa en si es buena idea mandar o no ese whatsapp, o debería publicar o no su opinión en Twitter, aunque sabe que podría ocasionarle problemas.