El peor sectarismo

Porque la verdad es la verdad, la diga un Agamenón progresista o su porquero trifachito, no es fácil considerar una agresión "facha" la potenciación del medio rural, el empleo de calidad, el cuidado medioambiental, el control de calidad de los programas de formación, el fomento de la colaboración público-privada, el adelgazamiento de la sobrecargada administración (la "paralela", sobre todo), la libertad de elección educativa basada en la concertación y la potenciación de la pública, el incremento de las salvaguardas de los principios de mérito, capacidad e idoneidad en la contratación, la conciliación de vida familiar y laboral, el apoyo a las familias y a las mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo (yo lo diría más rudamente: que no quieren que maten a su hijo no nacido), la reducción de las listas de espera en la sanidad pública, que lo esencial del programa Memoria Democrática sea la recuperación de los restos enterrados en fosas y su identificación a través del ADN, la lucha contra las mafias de la inmigración en colaboración con la Policía y la Guardia Civil (solo en lo que llevamos de junio han sido desmanteladas cinco redes de tráfico de inmigrantes, algunas de menores, y una que los secuestraba de los centros de acogida), mejorar la eficiencia de la RTVA (yo añadiría la eliminación del populismo de ínfima calidad propio del modelo socialista de televisión pública andaluza), el apoyo a la tauromaquia, la ampliación del servicio de atención temprana a los menores de edades superiores a los 6 años que sigan necesitando atención psicológica, logopédica y motórica, la climatización de las aulas, la ampliación del respiro familiar para personas con discapacidad o la actuación contra la violencia intrafamiliar (que se suma a la lucha contra la violencia de género -que ha asesinado desde 2003 a mil mujeres, más que ETA en toda su historia- incorporando la atención a la llamada violencia vicaria dirigida, por ejemplo, contra los hijos para hacer el mayor daño posible).

Estos son algunos de los 34 puntos del pacto entre PP, Cs y Vox. Si los hubiera propuesto el Agamenón progresista en vez del porquero trifachito la mayoría serían aplaudidos por quienes acusan al PP y a Cs de "someterse" a la "línea dura de Vox". El peor sectarismo es el que considera que lo positivo o negativo de algo no radica en su naturaleza, sino en quien lo proponga.