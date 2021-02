Cuanto peor, peor

Con Pablo Casado como líder de la oposición, Pedro Sánchez no necesita a Iván Redondo para ganar elecciones. Los errores del actual presidente del PP son descomunales. Cuanto peor es el momento político que vive, con el pésimo resultado de las elecciones catalanas, peor es su reacción.

Pablo Casado apuntaba maneras cuando fue elegido presidente del PP, tenía una buena trayectoria en el partido gracias a que Aznar y Rajoy creyeron en él y le dieron oportunidades. Al ganar ilusionó a militantes y votantes, era afable, con un discurso bien construido, experiencia de partido aunque no de gestión, se le perdonaba todo. Ya en el hotel Convención, donde se celebró el congreso, muchos torcieron el gesto al conocer los nombres de su equipo, por exceso de ausencia y exceso de desconocidos. Entre ellos el nuevo secretario general, que además entró como elefante en cacharrería.

La reacción ante un resultado catalán es como para replantearse todo. En ningún caso la reacción puede ser anunciar el abandono de la sede. Menos aún anunciarlo sin comunicarlo antes al resto de la ejecutiva, una falta total de cortesía y respeto a los dirigentes del partido. Por otra parte esa descortesía demuestra una vez más que Casado y Ega no tienen ni idea de cómo es el PP, porque esa decisión debe ser aprobada por la dirección nacional. Por no hablar de que Génova, 13 forma parte de la mejor historia del PP. Justificar el abandono con que el PP no puede estar en un edificio investigado judicialmente por presunta corrupción de su remodelación, de nuevo pone en la mano de Pedro Sánchez un elemento para su campaña contra el PP: un partido obligado a abandonar su sede porque era un nido de corrupción. Nunca se ha visto tanto disparate en un partido. Por no mencionar lo absurdo de castigar a un edificio, como si Génova, 13 fuera corrupta por su misma mismidad. En cuanto a que albergara corruptos son los jueces los que deben determinarlo, no Casado ni Egea.

El silencio de los barones ha sido tan atronador que se les entendía todo. Con la excepción de Ayuso, conocedora de la decisión entre otras razones porque la sede del PP madrileño está en Génova. Y luego está el sinsentido de seguir culpando a los tiempos pasados de los fracasos del presente. ¿Cree Casado que a los militantes y votantes del PP les gustó su declaración en la que se desmarcaba de la posición de Rajoy el 1-0? ¿Cree que les gustó que renegara del pasado del partido? ¿Cree que les gusta que Teodoro García Egea quiera cargarse a los dirigentes provinciales que llevan años dejándose la piel por el PP y son los que conocen los militantes?