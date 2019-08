Los peores vicios

Granada tiene vicios de ciudad grande, como las que sobrepasan el millón de habitantes. Por lo pronto, sus habitantes 'fuman' mucho pero no por que sean adictos sino porque respiran uno de los peores aires de España pese a que apenas hay industria por la zona. A lo de la contaminación hay que sumar problemas como el de la turistificación que no es exclusivo de la capital sino que también sufre otra joya de la naturaleza como es Sierra Nevada. Y a la masificación de visitantes hay que añadir el problema grave de la vivienda que sufren especialmente los jóvenes, a los que enmanciparse les cuesta un mundo mientras el mercado voraz sigue ahogando unos bolsillos que no menguan considerablemente con el actual nivel de vida y de precios de alquileres. En definitiva, vivimos en una ciudad mediana en la que resultaba cómodo vivir y también barato donde por cuatro euros comes dos platos dicen. Menos mal que nos quedan las tapitas y la cerveza fresquita, así que brindemos con una birra y una de espetos en el Día Mundial de la Cerveza porque todo va genial.