No hay que perder la perspectiva

Hay veces que intentamos ser originales y no nos sale. Por eso, es mejor ir siempre a lo sencillo que no a lo simple. Con este "gracias trabajadores, sois héroes" que llega desde una generosa terraza de un piso de Granada mejor no se puede definir y sin hacer distingos entre los muchos tipos de trabajos que se están batiendo el cobre estos días. Además, la pancarta se culmina con un "quédate en tu ... casa" que mejor no podía ser el remate ya que aunque los números hayan bajado su intensidad, no es momento de relajación ni de perder la perspectiva,