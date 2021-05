Ante todo no perder la silla

Por un bastón de mando, un mundo; por un cargo más alto, un cielo; por vivir toda la vida de la política, no se sabe; por mantenerse en un sillón, qué daría más de uno...". Si un romántico como Bécquer regresara de su tumba seguiría viendo que todo es igual, nada cambia, el mundo sigue siendo un cambalache y la política más que una vocación es un modus vivendi. Si es político y lee esto, no se vea reflejado. Es aplicable a muchos de izquierdas, centros, derechas y más allá de cualquier orientación, sigla o partido. Qué debe tener el poder que a nadie le gusta desprenderse. Da igual si es en Granada, Madrid o Sevilla, para ningún cargo público es agradable perder una silla. O ser movido de ella. Lo curioso es que mientras cada cual busca su justificación con unas palabras para una hemeroteca que bien saben los políticos que ya no tiene valor (ya no se lee a Aristóteles y no importa ser dueño de silencios y esclavo de las palabras) en la parada del autobús para los de a pie la vida sigue igual. Cara y complicada.