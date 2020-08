Estamos perdiendo los sentidos

Una de las cosas que más me preocupa de esta pandemia es que estemos perdiendo lo sentidos. El del tacto es uno de los más afectados. Ya no nos permiten que abracemos a los amigos y que le choquemos la mano a esa persona que acaban de presentarnos. Huimos de los congéneres como si estuvieran apestados. En los establecimientos nos ponen guantes para que nuestro tacto no perciba la superficie que tocamos. El sentido de la vista ya lo teníamos perdido con el móvil. Estamos permanentemente con la vista pegada a la pantallita del celular y se nos pasa de largo la impresionante vista del mar o los colores que permite el ocaso. Ahora avanzamos con la cabeza agachada y con gafas oscuras para no encontrarte con la mirada de otra persona. Con el sentido del oído pasa lo mismo. Nos ponemos los auriculares para aislarnos y ya no percibimos el canto de los pájaros, el ulular del viento o los ruidos de la naturaleza. Es más gratificante oír las tonterías que nos envían por guasap o la última chorrada que se le ocurre al imbécil de turno. Ahora nos han secuestrado el sentido del olfato. Nos obligan a llevar mascarilla y cuando salimos a la calle ya solo olemos el tufo de la tela usada que llevamos pegada a la nariz. Cuando el año pasado paseaba por La Herradura, podía encontrar el olor de los galanes de noche y de los muchos jazmines que hay plantados en las casas que hay enfrente de la playa. Hoy solo huelo a tapabocas gastado y a ese gel que te ponen en todas partes para que te laves las manos. En cuanto al sentido del gusto, la leche ya la venden sin nata y sin lactosa, la cerveza sin alcohol, los tomates no saben a nada y la sal y el azúcar, que le daban alegría a las papilas gustativas, los han convertido en los enemigos mortales de nuestro cuerpo.

Como decía el otro día el colega Bruno Patino, pertenezco a esa generación que podía pasear sin los auriculares en los oídos y sin la pantalla encajada en la palma de la mano, que podía caminar con las manos metidas en los bolsillos, con la mirada puesta en el cielo y con el pensamiento sin estar domesticado por aquello que encontramos en el móvil o los bulos que ruedan por las redes sociales. Andamos como robots con paso mecánico que no permiten la creación que nace de cualquier aburrimiento. El último sentido que estamos perdiendo es el sentido común. En eso estamos.