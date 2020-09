A pesar de las restricciones

A nadie se le escapa que la hostelería está tocada como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Más cuando parecía que comenzaba a remontar y las últimas restricciones le condiciona acortando los horarios y limitando los aforos. Granada, no obstante, es tierra de entradas y salidas constantes y muy de alternar en torno a una barra, unos vasos y buenas tapas. Los repartidores de bebidas no paran cada mañana para reponer las cámaras frigoríficas de bares y demás negocios del ramo. No queda otra más que buscar la 'chispa de la vida' pese a la pandemia. Eso sí, con todas las medidas de seguridad.