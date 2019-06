Otra piedra en Alquife

Si todo marcha como debe, las Minas de Alquife volverán a extraer mineral en unos pocos meses. Granada lo celebra, sobre todo el Marquesado, donde la oportunidad de creación de empleo en una de las zonas más deprimidas de la provincia adquiere un papel vital para su futuro. Sin embargo, para que el hierro sea productivo tiene que salir, además de en grandes cantidades, en unas condiciones óptimas de rapidez. Uno de los grandes caballos de batalla en la reapertura de la explotación es cómo se transporta la materia prima de un lugar donde no hay puerto de mar y en el que las infraestructuras de comunicación son deficitarias, sobre todo las ferroviarias. Pero la lucha surge ahora con la salida por mar. Carboneras no quiere que en su puerto se cargue el hierro alquifeño y ya hay convocadas protestas por la contaminación que puede provocar. Son todavía cuatro años, si no hay retrasos, para que el Corredor Mediterráneo se acabe entre Granada, Almería y Murcia, y mucho va a tener que negociar la Junta para aplacar la insurrección en la provincia vecina. Otra piedra más en la historia de las Minas de Alquife.