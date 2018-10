No pienses

La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado por unanimidad que la Filosofía sea obligatoria en Bachillerato y la noticia ha sido soslayada por los medios. La frase más popular contra la filosofía la verbalizó un señor acostumbrado a las embestidas. La leyenda, muy referida, atribuye la enmienda a la totalidad a Rafael el Gallo. Cuando le presentaron a José Ortega y Gasset, el torero se interesó por su profesión. "Soy filósofo", dijo Ortega. "¿Eso qué es?", preguntó el diestro. "Que pienso", contestó el autor de 'España invertebrada'. "Hay gente pa 'to", sentenció El Gallo. Sí, hay gente pa 'to', hasta para torturar y matar a un animal para procurar placer a los ojos de otros animales que presumen de racionales. La conversión del dolor en espectáculo también constituye materia filosófica.

La filosofía y su historia sirven para aprender a pensar y/o conocer lo que han pensado otros. No sólo se interroga por la composición y destino del cosmos. O por la sustancia del tiempo, ese enigma sólo comparable a la smart city o a la colosal red de museíllos con la que Granada pretende competir por la Capitalidad Europea de 2031. O por si somos nosotros los que estamos en el mundo o es el mundo el que está en nuestras cabezas, esto es, que no existiría el universo si ningún sujeto lo observara. Aunque mucha gente suele confundirla con la metafísica, la más insondable de sus ramas, existen también la filosofía política, la moral, la de la historia, la de la ciencia, la del lenguaje... La filosofía vale para cuestionarse la relación del hombre con el Planeta, las otras especies y sus congéneres. Y para plantear los límites de la ciencia, de la medicina o de la inteligencia artificial. Y para discurrir sobre la bondad o maldad de los regímenes políticos y económicos.

La filosofía fue desalojada del sistema educativo porque apenas tiene salida en el mercado, lo cual supone situar el aprendizaje al servicio exclusivo de la producción, como si los adolescentes fueran meros sujetos, u objetos, económicos futuros. Mantenerla fuera de la enseñanza reglada, o en sus bordes, equivale a inscribir en el frontispicio de cada instituto "Prohibido pensar". O "No pienses, ya hay quien lo hace por ti". La filosofía quizá no te convierta en un ser libre, pero te ayudará a distinguir si lo eres o no. Ahora, que muchos grandes pensadores yerran. Heráclito planteó que "todo fluye", nada permanece, y, casi 2.600 años después, ha sido desmentido por el gobierno del PSOE en Andalucía.