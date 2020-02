Los planes de siempre

El Ayuntamiento anunció en septiembre de 2019 que 'recuperaba' el museo de CajaGranada de Puerta Real. La cesión temporal a la fundación desde hace 30 años había vencido y no había posibilidad de más prórrogas, aseguraban. La institución dejará la céntrica sala el 12 de abril después de haber organizado 150 exposiciones, protagonizadas en muchos casos por artistas de primer nivel. ¿Quién ocupará el espacio ahora? ¿Qué se hará? El Ayuntamiento propone convertir el museo en un lugar de referencia pictórica -parece que estos 30 años no lo ha sido (?)-, además de exhibir parte de la colección municipal. ¿Dónde está ahí la inversión económica? ¿Los grandes nombres? ¿Las potentes alianzas? Aún no se ha despejado ninguna de estas incógnitas, pero lo que muchos se preguntan es por qué desalojan a una institución que hacía bien su trabajo para llevar a cabo, lo que parece, los mismos planes de siempre. Es decir, organizar cosas a salto de mata sin tener un presupuesto económico asignado -y sin pensar las posibles consecuencias-. Será por capital humano y buenas ideas...