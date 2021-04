Ese plátano no necesita protección

La Naturaleza es sabio (o eso dicen), por ese motivo no deberíamos contrariar sus decisiones. Si la Naturaleza, en su supuesta sabiduría, decide dotar a algo, por ejemplo, el plátano que porta este señor, con una protección propia, no tiene sentido que el propio señor lo cubra con una funda extra. Es trabajo perdido. Algunos dirán que con ese invento se mejora el agarre y no es necesario tener el platano en la mano siempre, que el señor ya tiene una edad, pero una vez más, la sabiduría de la Naturaleza dotó al plátano de un tacto y un agarre inigualables.