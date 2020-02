Como polillas

¿quién no ha visto alguna vez esas lámparas que atraen a las pollilas hasta su final? Cualquiera podría estar tentado de pensar que son estúpidas por conducirse hacia su propia muerte, pero los seres humanos (supuestamente la cima de la evolución) no son muy diferentes. ¿Acaso no conocemos la relación entre tabaco y cáncer y vemos a gente que sigue fumando? ¿No estamos hartos de ver accidentes por exceso de velocidad y seguimos superando el límite legal en las carreteras, incluso habiendo bebido? Quizá el ser humano no sea tan diferente a las polillas.