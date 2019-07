El Parque de las Ciencias es tierra de culto para curiosos. El museo interactivo acoge una serie de muestras en las que se pueden apreciar trozos de meteorito reales que un día cruzaron la atmósfera y llegaron hasta la tierra. Rocas que gravitan en el espacio exterior esperando que algún astro se cruce en su camino. Una posibilidad no tan remota. No en vano, miles de objetos son vigilados de cerca por la NASA. No hay motivo para la alarma, pero siempre hay que mirar al cielo con respeto. Y no para rezar. La solución siempre está en manos de un científico o investigador.