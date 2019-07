El precio del 'no ni ná'

Niño como te ajogues te mato" decía Joaquín Sabina en su copla Como te digo una co te digo la o emulando a una señora de convicciones que decía haber nacido en Motril. Esa hipotética señora que emplazaba a hablar a su amiga, ya si eso, al día siguiente sería una de esas habitantes de la capital de la Costa Tropical que ahora reivindica aparcar donde ella quiera, y si está cerca de la playa, mejor en la misma arena, para no cargar con mucho peso. Con un 'No ni ná' desafiante respondería al mandato de Costas ya sea mediante cartelería handmade o con un agravio más intenso: la señal de prohibido a una fuente, que allí no aparca nadie. Precisamente en esa tierra de fueros propios es también más barato que en toda Andalucía comprar un pisito en la playa. Con señoras versadas en toda conversación pública o sin ellas, los motrileños se han enquistado en 'su mal rato' de este verano: no poder aparcar a pie de playa o chiringuito, otros grandes damnificados en esta historia de vetos, tierras y guerra de guerrillas nocturnas con objetivo en las señales.