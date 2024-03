Un precio vergonzoso

Posiblemente sea una de las mayores vergüenzas de Granada: el pastizal que hay que pagar para ir que te hagan una colonoscopia, a ver un familiar que lo mismo se está muriendo, o para la simple revisión de una fractura dedo al hospital del PTS. Es sencillamente sacarle el dinero a los ciudadanos con alevosía y sin nocturnidad, ya que el parking está abierto todo el día. Mira que han pasado administraciones para regular esa concesión. Tanto que se habla de la colaboración público-privada para la gestión de las cosas, para encontrar un equilibrio en lo que cuesta y lo que se paga, y en estas cosas el granadino de a pie tiene la sensación de que se aprovechan de él. Hay que hacer algo al respecto. No se puede jugar de esa manera con el dinero de las personas. Y sí, aunque se trata al final de que los ciudadanos vayan acostumbrándose a no coger el vehículo privado y a usar el público, esta ciudad, y esta Área Metropolitana, a pesar de contar con cientos de líneas de bus y hasta el Metro, dista de tener un transporte público cómodo, rápido y completamente eficiente. Se ha avanzado y queda mucho. Pero mientras tanto, no sangren a las personas.