Los precursores de los taxis y los Uber

Hubo un tiempo en que en Puerta Real y otros puntos simbólicos no se esperaban taxis con modernos motores híbridos. La única opción era subirse a una calesa y para ello no valía ni una aplicación avisando del punto de recogida. Ni siquiera había móviles. Hace tiempo que en Granada (salvo en fiestas como el Corpus) no se ven vehículos así, a diferencia de otras ciudades andaluzas en las que sigue conservando el clasicismo y la elegancia de un paseo a caballo. Por eso llama la atención que, en plena guerra taxi-VTC, pase una calesa por Reyes Católicos reivindicando su papel precursor.