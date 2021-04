Más preguntas señoría

Juanma Moreno visitó ayer Granada y, cosa de agradecer, esta vez sí se permitieron preguntas por parte de los periodistas. Y no se ha hundido el mundo ni su popularidad ha caído en picado en las encuestas. Contestó a todo con amabilidad, incluso las cuestiones más incómodas como la polémica del 2+2 en la Alcaldía de Granada. Lo que no se le puede negar al presidente de la Junta es que viene con asiduidad a Granada, una ciudad a la que su antecesora, Susana Díaz, le tuvo alergia en lo más crudo de la crisis por la fusión hospitalaria. Entre los titulares que dejó, el más destacado es que, probablemente, se abra el grifo la próxima semana para poder viajar entre las provincias andaluzas. Y es una gran noticia, sobre todo para el sector hostelero, que vería el cielo abierto si, además, el horario de cierre volviera, como poco, a las 22:30 horas. Pero, de momento, esta medida no se revisará hasta dentro de una semana, cuando veremos si se ha conseguido doblegar la cuarta ola de esta maldita pandemia.