Es más fácil conocer las necesidades de la tierra en que vivimos que la de otra lejana. Por eso hay que acercar el gobierno al ciudadano. Gobernar es gastar e invertir y para ser responsables, recaudar. Todas las Comunidades tienen cedidos determinados impuestos -los de menor recaudación-, pero el resto de sus ingresos proviene del 50% de IRPF e IVA, con mínima capacidad legislativa sobre el primero y nula sobre el segundo, más las transferencias de los Fondos de Compensación. Por tanto, el mantra de la izquierda sobre las ventajas de Madrid es radicalmente falso ya que no disfruta de competencias mejoradas respecto al resto de Comunidades del Régimen Común. Se miente al afirmar que las empresas con sede en Madrid pagan allí Sociedades. Eso sólo ocurre en el País Vasco y Navarra cuyos Conciertos Económicos dan plena libertad a las Haciendas Forales. Pero se ve que lo que en Madrid es "dumping" fiscal, en el País Vasco y Navarra se llaman "particularidades históricas". Y así todo. Depende de quién lo haga y de si me apoya o no. Todo un ejemplo de coherencia política la de este gobierno.

Lo que aplica Madrid es la vieja máxima de que el mejor lugar para que esté el dinero del contribuyente es su bolsillo y que el estado no debe estrangular la iniciativa privada. Justo lo contrario de lo que un gobierno formado por socialistas -con pocos socialdemócratas- y comunistas podría tener en mente. Mientras unos dan subvenciones directas a las empresas y luego, como hizo Nissan en Barcelona, cuando no les interesa, se van, Madrid baja impuestos para que el riesgo lo corra la empresa invirtiendo su propio dinero. Algo que puede hacer cualquier Comunidad Autónoma. Y que debería ser la norma. Si todas dispusieran de un Concierto Económico y fueran responsables de sus políticas económicas, la eficiencia generada por la competencia crearía más riqueza. Así que el problema no es Madrid, es su eficiencia económica, muy superior a otras, como Cataluña, mucho más endeudada y con la reputación por los suelos.

El Madrid del PP es la cabeza del Bautista que la Salomé podemita, izquierdista e independentista de sus socios de gobierno, ha pedido a Herodes Sánchez si quiere mantenerse en el poder. Y el señor Sánchez no parece tener reparo en pagar el precio que le pidan. Aunque la batalla se anuncia encarnizada. La decisión atenta contra la propia Constitución y enfrente no están dispuestos a transigir.